V sobotu 21. března se měl konat v píseckém kulturním domě historicky první Folklorní ples k 45. výročí založení Písečanu. V souladu s mimořádnými opatřeními přijatými vládou ČR dne 10. března 2020 jsme zastavili několikaměsíční přípravu našeho plesu a současně jsme 11. 3. zrušili jeho pořádání. Všem členům Písečanu to bylo velmi líto. A tak se zrodila úžasná myšlenka, uspořádat ples virtuální.

Písečan uspořádal Folklorní virtuální ples | Foto: Daniela Kotalová

V sobotu 21. března vedoucí Písečánku Milan Malý zaslal v odpoledních hodinách přes Messenger pozvánku na I. Folklorní virtuální ples. Mezi tím uspořádala naše trenérka Terezka Jindráková půlhodinovou rozcvičku, ve které nechybělo posilování a študýrka. Vše se konalo bezkontaktně v prostorách našich pokojíčků díky možnostem současných sociálních sítí.

Úderem 19. hodiny se začali scházet krojovaní účastníci virtuálního plesu, a to samozřejmě s rouškami. Ples zahájil hlavní organizátor, řečník, tanečník a zpěvák v jedné osobě pan Josef Handrejch. V úvodu svého projevu poděkoval Milanovi Malému za organizaci virtuálního plesu a radost z toho, že nám i v této době nechybí smysl pro humor. Dále pak uvedl: „Písečan slaví 45 let a je to pro nás všechny velká událost! Jsem rád, že můžu být součástí jak Písečanu tak i Písečánku a jistě po událostech, které nás zasáhly, se vrátíme a budeme zase tančit a zpívat. Zvládněte to všichni!“ Ozval se radostný GIFový aplaus.

Následovalo video předtančení Písečánku doprovázeného Lidovou muzikou Parkánek, které bylo odměněno bouřlivým GIF potleskem. Čas od času se účastníci virtuálního plesu navzájem zvali k baru na virtuálního panáka prostřednictvím EMOJI. K večernímu programu přispělo i foto vystoupení skupiny ze Srí Lanky, po kterém následovalo video Doudlebské polky a písničky Na tom bošileckym mostku. Samozřejmě nesmělo chybět i video předtančení Písečanu s pásmem Myslivci.

Na každém pořádném plese nesmí chybět soutěž o ceny. I my jsme měli možnost si vybrat čísla od jedničky do patnáctky a těšit se na výhru opravdu hodnotné virtuální ceny. GIF osudí roztočil Milan Malý se svojí manželkou, kteří velmi vtipné ceny připravili a všem šťastným výhercům předali.

Po rozdání cen následovalo video předtančení Písečanu s pásmem „Prácheňsko“, po kterém se všichni účastníci virtuálního plesu těšili na půlnoční překvapení, které sklidilo velikánský obdiv! Cíleně jeho téma nebudeme prozrazovat, neboť ho budete moci zhlédnout i s celým programem v budoucím náhradním termínu na našem skutečném folklorním plese, na který vás srdečně zveme!

Náš virtuální ples jsme spokojeně opouštěli za zvuku tónů písničky Pár přátel stačí mít.