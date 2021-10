Na vrchol Kleť (1074 m n. m.), nejvyšší horu Blanského lesa, se můžete vydat hned po několika trasách, například po červené ze Zlaté Korunu a z Chvalšin, po žluté z Plešovic a z Křemže, po zelené z Holubova a z Českého Krumlova.

Cyklisté mohou na Kleť odbočit z cyklotrasy č. 1166. Na Kleť si můžete zkrátit cestu pod lanovkou.

Lanovka, která jezdí z Plešovic od středy do plátku od 9 do 16 h, o víkendu od 9 do 17 h. Jízda trvá 15 minut a stojí pro dospělého nahoru 110 Kč, dolů 90 Kč. Zpáteční jízdenka stojí 180 Kč.

Nahoře si můžete zajít na oběd o restaurace, ubytovat se nebo se podívat do okolí z rozhledny. Na vrcholu také můžete navštívit Astronomickou observatoř patřící pod Hvězdárnu a planetárium České Budějovice.