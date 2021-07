Představení Alenka v říši divů otevřelo svůj kouzelný příběh ve středu 14. července ve 20 h v zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Přijďte se společně s Alenkou sklouznout do králičí nory a hledat cestu ven za pomoci Bílého králíka, Housenky, Paželva nebo Kloboučníka. Dobrodružnou cestu můžete podniknout v červenci 14., 15., 16., 20., 21. a 23. a v srpnu hrají 12., 19., 20. v zámecké jízdárně.

Divadelní soubor se vypraví s hrou i do Nové Vsi nad Lužnicí, a to 13. srpna. Hru představí i v Trhových Svinech, a to 3. září.

Nechte se unést dávným příběhem plným pohádkových postav, které nikde jinde nepotkáte. Přijďte si užít v krásném prostředí letní večer plný překvapení, pestrých barev a krásné hudby.

Předprodej vstupenek www.cbsystem.cz, www.ks-alta.cz



Michaela Krausová