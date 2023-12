Jsou hendikepy, které nejsou na první pohled vidět. Hendikepy, které ovlivňují kvalitu života daného jedince a mají vliv i na jeho rodinu. Jako je tomu u naší nejstarší dcery Matyldy.

Matylda je bystrá a ráda píše. | Foto: Rodinný archiv

Její hendikep – Aspergerův syndrom a ADHD - má vliv na to, že ve svých 8 letech nezažila, jaké to je mít kamaráda. Je ovlivněna její samostatnost a celková orientace. Takže každý den, za jakéhokoliv počasí jdu s ní a jejími mladšími třemi sestřičkami ke škole, abychom ji přesně v 7.40 na otevření školy předali paní asistentce pedagoga, která ji všude doprovází. Pro Maty je velkou odměnou to, když za dobré chování může jít od vchodu školy sama pár metrů k šatně, kde na ni čeká asistentka. Ve škole zažívá stavy, kdy se díky své bystrosti nudí. Takže dle školy musíme hlídat, aby do školy nedělala nic napřed, protože pak je ji prý obtížné ve škole zabavit a to pak má vliv i na její rušivé chování.

Je velmi bystrá, má svůj fantazijní svět a ráda píše své příběhy. Její inteligence je výhodou i nevýhodou. Výhodou v tom, že se časem dokáže naučit, jak ve společnosti fungovat. Je to ale běh na dlouhou trať. Nevýhodou pak to, že si uvědomuje svou odlišnost a v dospělosti k její diagnóze bývají přidružené i jiné psychické obtíže, jako jsou např. deprese. Její hendikep má vliv i na to, že se někdy hůře kontroluje a má přehnané reakce. Ke své rodině se dokáže chovat opravdu ošklivě. Naopak k cizí holčičce se chová tak přátelsky, až je to obtěžující. Neustále za ní chodí, říká, jak je dokonalá, zasypává ji vytvořenými dárky…

Do budoucnosti vyhlížíme s obavami. S obavami, že jednou může narazit na někoho, kdo na její nevhodné chování zareaguje agresivně a ublíží ji. Nicméně projevy jejího chování se postupně lepší, takže věříme, že jsme na správné cestě. S její diagnózou se pojí nutnost neustálého dohledu a tedy i doprovodu. Dcera docházení na nácvik sociálních dovedností a na pravidelná vyšetření u psychologa a psychiatra. Bohužel nemáme auto, takže doprava se všemi našimi dětmi bývá stresující a celkově náročná. Pořídit si prostorný, spolehlivý a bezpečný vůz, u kterého se nemusí každý rok řešit drahé opravy, je pro nás vzhledem k tomu, že jsem na rodičovské dovolené, v současnosti finančně velmi náročné. Založili jsme proto sbírku s názvem – Pomozme Matyldě s autismem získat klid na cestách. Pomoci můžete ZDE.

Za případnou pomoc budeme moc vděční.

Veronika Zoubková