Stan si k sobě po tomto úvodu pozval Josefa Marečka a uvedl: "Pepa Mareček je ten, bez něhož bych své křížky neopravil, jeho síla a zručnost je to, co nejvíc pomáhá, zvedne kámen, připraví osazení a já křížek vkládám do jím připraveného kamene. Dnes jsem rád, že spolu pokřtíme druhou knihu našich šumavských křížků."

Křtilo se Volarskou zlatou, která dodala knize lesk toku z pod Jedlové hory, který volarským potokem nabírá sílu bylin, volarských lesů, hájů a luk i míst, kde stojí nejeden křížek restaurován oběma mistry.

No a poté se promítal příběh od 57. křížku až po ten s číslem 80, tolik jich oba pánové vrátili do krajiny česko–bavorského pomezí. Každý má svůj osud a kdo chce znát, jak to vše bylo, měl by si knihu koupit, aby viděl, a mezi řádky i slyšel Příběhy šumavských křížků po druhé. Neb ten, kdo má první, musí mít i druhý díl.

Za článek a fotky děkujeme Ladislavu Beranovi