To, co loni pořádali na zkoušku, se letos změnilo v oblíbenou akci. Řeč je o sbírce pro klienty v Domově pro seniory Máj.

V českobudějovickém butiku Street One pořádají sbírku pro seniory. | Foto: Foto: Lenka Pekárková

Ta momentálně probíhá obchodu Street One – U Libušky v Plachého ulici v Českých Budějovicích. „My už jsme podobnou akci pořádali loni. Tehdy slovo dalo slovo a my šli do toho,“ řekla k akci Lenka Pekárková, která v Domově pro seniory Máj pracuje. A co sem zákaznice a lidé nosí? „Chtěli jsme něco, co je praktické a ne moc nákladné, takže ponožky a kosmetiku,“ dodala Lenka Pekárková s tím, že klientům všechny dárky předá v pondělí 23. prosince.