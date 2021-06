U příležitosti Světového dne uprchlíků Poradna pro cizince při Diecézní charitě České Budějovice pořádá 18. června 2021 multikulturní setkání se symbolický názvem Kousek Ze/mě.

18. června 2021 se koná multikulturní setkání se symbolický názvem Kousek Ze/mě | Foto: Martina Nováková

Cílem akce je seznámení se s příběhy, kulturou a zkušenostmi cizinců, pro které se Česká republika stala novým domovem. Každý člověk si přináší ze své domoviny část své kultury, zkušenosti a dovednosti, které může v rámci svého začleňování do české společnosti dále předávat a inspirovat tak své okolí. Akce Kousek Ze/mě během pátečního odpoledne nabídne nejen seznámení s aktivitami Poradny pro cizince, ale především s řadou zajímavých životních příběhů cizinců žijících v Čechách. Jsou mezi nimi třeba vědci, učitelé, umělci nebo obchodníci. Co cizince v Čechách zaujalo, co je pro ně jiné, jak bojují s českým jazykem a čím mohou inspirovat nás, Čechy? „Do České republiky jsem přijel tak trochu za dobrodružstvím, za neznámem, a to na základě pracovní smlouvy na jednom gymnáziu v Praze. V České republice jsem znal v té době slečnu, která je nyní mou manželkou, máme spolu čtyři děti. V současnosti vyučuji na mezinárodní škole v Hluboké nad Vltavou. Na České republice se mi nejvíce líbilo fungování státu a uspořádání veřejné sféry. Z Keni si s sebou přináším nejen multikulturní prvky, sám se snažím předávat svůj úsměv. Nejnáročnější pro mě byl po příjezdu jazyk," svěřuje se například učitel Daniel původem z Keni. Návštěvníky akce, která vznikla za podpory Ministerstva vnitra díky programu Integrace cizinců 2021, čeká také bohatý doprovodný program – například ochutnávka světové kuchyně, vystoupení česko-japonské kapely a brazilské tanečnice. Děti si pak budou moci vyzkoušet stínové divadlo a v klubovně Young Caritas (Kanovnická 18, přízemí budovy, vchod z ulice) pro ně budou připraveny tematické aktivity.