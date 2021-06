Čtenářský příspěvek zaslal do redakce Petr Hošinský, který si všiml zničených chodníků.

Poškozování části chodníku neomalenými řidiči zásilky služeb a osobních aut | Foto: Petr Hošinský

Už léta mě tíží neustále se ničící chodník u zadního vchodu Bezdrevská 14, který si plno řidičů (řidičů dodávek zásilkových služeb, vyvážení košů u chodníků, ale i mnoha osobních automobilů) plete se spojovací komunikací s ostatními silnicemi. Na tento chodnik vjedou ze silnice Bezdrevská a pak vesele a ne zrovna bezpečnou rychlostí, pokračují po chodníkách do vnitřku sídliště. Po tomto chodniku chodí děti do a ze školy, starší občané pro obědy, plno občanů do prodejny U Koblížku a navíc je tento chodník a část zeleně podél dost poničená. Řešil jsem to na magistrátu města, ale výsledek je po několika měsících namalovali žluté lajny. Nejen že je to pro chodce nebezpečný úsek, ale rekonstrukce sídliště Vltava stála nepředstavitelné množství peněz!