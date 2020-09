"Tak to je nadělení, sakra co udělám? Manžel je v nemocnici a telefon leží doma na stole."

Mladík viděl moji zoufalou grimasu a konejšil.

"Nebojte se, to zvládneme, já vám pomůžu."

Správný chlap ví kde začít. Otevřel kufr mého auta, tam nenašel ani náhradní kolo natož hever. Taková auta toto vybavení dneska nemají. A co teď? Zoufalý výraz v mém obličeji asi vypovídal.

Bez otálení a slov doběhl ke své dodávce a vytáhl velký hydraulický hever, odmontoval kolo a už mně vezl do opravny. V opravně dohlédnul na to, aby náhradní guma měla správný předepsaný rozměr a byla dobře namontovaná. A raz dva mně vezl k mému opuštěnému tříkolovému autu. Obratně namontoval kolo a rozloučil se podáním ruky, políbil mně na tvář a odjel za svou prací. Sotva jsem stačila se poděkovat a poprosit o jeho telefonní číslo. Samozřejmě, že jsem musela zajet do opravny a koupit ještě jednu gumu na druhé přední kolo. Celkem jsem za ten špás zaplatila 5 tisíc. Provozovatel parkoviště mi položil telefon, když jsem mu sdělila co se stalo. Ostrý výběžek je tam nadále.

Ale na peníze jsem tak ani nemyslela. Nejde mi z hlavy ten úžasný člověk, který byl k ruce když bylo potřeba, nezištně a ochotně pomohl. Všem lidem a všude bych o něm chtěla vyprávět. Ano jsou ještě na světě lidé, kteří bez otálení pomáhají. Je jich málo, a mohlo jich být víc.

Stále na Jarouška Jandu myslím, a s jistotou vím, že jsem ten den potkala anděla.

Pavla Biscan