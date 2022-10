Podél zlatonosné Blanice chráněným územím jsem putoval z Mladé Vožice přes oba Blaníky do Louňovic pod Blaníkem. Kráčel jsem po poutní svatojakubské trase zádumčivou krajinou pomalu se odívající do podzimního šatu, jež byla plná zajímavostí a historických památek. Každým krokem jsem se nořil hlouběji do tajemné historie až jsem skončil u Keltů na Blaníku. Asi by se divili, jak to tu dnes vypadá a těžko by poznávali známá místa.