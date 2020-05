Jan Malířský nafotil snímky na procházce obcí Rovná. Pokud jste i vy navštívili zajímavá místa nebo na svých procházkách nafotili hezké snímky přírody, podělte se o ně s ostatními. Stačí je s krátkým popiskem zaslat na email klara.alesova@denik.cz.

Obec Rovná. | Foto: Jan Malířský

První zmínka o vsi je z roku 1319, kdy zde seděl Hroznata z Rovné. V roce 1569 je Rovná součástí panství strakonických maltánů, v roce 1576 je zde Jiří Čejka z Olbramovic, po něm Jindřich. V roce 1692 je prodána Janu Antonínu Losi hraběti z Losimthalu a na Štěkni.

V roce 1766 je zde uváděno 21 poddaných z nichž největší majetkem byli Martin Hanuš, Prokop Bárta a Václav Velíšek.

Za povšimnutí stojí kaple Povýšení sv. kříže z roku 1717. Za hasičskou nádrží je nádherný pomník obětem války a u cesty do Řepice stojí také boží muka.

Rovná patřila farou ke Štěkni a školou k Řepici. V roce 1910 je zde 56 domů s 333 obyvateli, sbor dobrovolných hasičů je založen 16. července 1902, jeho starostou se stal Josef Voráček.

Dříve zde byly hospody majitelů Václava Jandy a Jana Marka. Starostou obce byl Josef Koza, kovářem Vojtěch Trávníček, krupařem Václav Kahovec a smíšený obchod měl Václav Šíma.

Dnes je obec nádherně upravená. Dřív podle pamětníků byla náves po dešti jedno bahniště a pouze holinky bylo nutné nosit. Děti když chodily do školy do Řepice se za vesnicí vyzuly z holinek a nandaly střevíce. Když se vracely ze školy, tak se před vsí znovu přezuly. Zajímavé je, že se holiny prý nikdy neztratily.