V polovině března zásadně ovlivnila činnost charitních služeb nastupující pandemie Covid-19. Všechny Charity v českobudějovické diecézi a jejich služby se rychle musely přizpůsobit nastalé situaci, a to nejlépe tak, aby byla v co největší míře zachována péče o nejzranitelnější a současně nedošlo k ohrožení zdraví pracovníků.

Významně jim v tom pomáhá ochota a solidarita lidí.

První týdny pandemie s sebou přinesly mnoho výzev, organizační, psychické i fyzické zátěže. Vedení Charit, pracovníci přímé péče, klienti v domácnostech i pobytových zařízeních, jejich rodiny a další si museli projít nelehkou adaptací na aktuální situaci i měnící se opatření.

První kroky Charit směřovaly k zajištění základních ochranných pomůcek pro zaměstnance v první linii (pečovatelky, zdravotní sestry, sociální pracovníky), kterých byl zoufalý nedostatek. Na mnoha místech ze dne na den začaly vznikat improvizované šicí dílny – do šití se zapojili pracovníci Charit, dobrovolníci, klienti i anonymní dárci. „Naši textilní terapeutickou dílničku jsme předělali na výrobnu textilních roušek a rozstříhali tak skoro všechny látky, které jsme měli původně určené na výrobu hraček – to nás zachránilo od první vlny strachu ze strany klientů, protože ti nás samozřejmě do domácností bez roušky nechtěli pouštět,“ zmiňuje nelehký začátek Václava Businská z českobudějovické městské Charity. Psací stoly v Charitách se dočasně proměnily ve střihací a šicí například v Kaplici, Pacově nebo Sušici. Díky vlastní iniciativě a dobrosrdečnosti dobrovolníků a ochotných lidí jsou mnohé Charity dostatečně zásobeny bavlněnými rouškami a mohou je podělit klientům svých služeb. „Velice nám pomohly také sociální sítě – například facebooková skupina Spolu proti koronaviru – ČB a Jihočeský kraj, díky níž dobrovolné švadlenky mohly směřovat několik set šitých roušek Charitám v diecézi i jiným pomáhajícím organizacím dle akutní potřebnosti. Pomoc přes tuto skupinu koordinovala paní Petra Liška, které patří za její aktivitu velký dík,“ dodává ředitel diecézní Charity Jiří Kohout.

Charity si musely poradit s řadou omezení a komplikacemi. Poradenské služby jsou pro potřebné dostupné na telefonu nebo e-mailu, některé služby musely vzhledem k opatření zavřít nebo významně zredukovat svůj provoz. „V současnosti jsou naše služby zčásti omezené, provádíme jenom menší úklidy, ale imobilní pacienti i nyní potřebují hygienickou péči. Nyní navíc přibyli i ti, kteří potřebují za současného nouzového stavu dovézt oběd nebo nákup,“ říká pečovatelka Denisa Aubrechtová z Charity Kaplice.

Na rozvozech nákupů a obědů se podílí nejen pracovníci pečovatelských služeb, ale také dobrovolníci, kteří doplňují chybějící personál. Charitních služeb se dotklo zavření školských zařízení. „Naši pracovníci chtěli zůstat v práci, takže jsme jim museli rychle zajistit hlídání a doučování dětí v prostorách nízkoprahového zařízení pro mládež V. I. P., i tak se ale potýkají s tím, že po perném dni v práci, kde čelí obrovskému psychickému vypětí, ještě musí věnovat čas školní přípravě dětí,“ uvádí ředitel Městské charity Č. Budějovice Vít Fialka. Pomoc Charity potřebují převážně lidé v rizikově skupině nad 65 let. „Naše klienty teď navštěvují pečovatelky v rouškách a štítech, aby ochránily jejich i svoji bezpečnost. Věříme ale, že bude lépe a společně to zvládneme. V mnoha domácnostech se do péče o seniory zapojila rodina, naopak se zvýšila poptávka tam, kde teď své nejbližší navštěvovat nemohou,“ doplňuje Lenka Píšová z Oblastní charity Sušice.

Jedna pečovatelka či zdravotní sestra za den navštíví i 10 klientů, nutno dodat, že ne každá je vybavena dostatečnými ochrannými prostředky, které by navíc měla po každé návštěvě měnit. Chybí třeba ochranné brýle, štíty, obleky, rukavice nebo mnohokrát skloňované respirátory FFP3. „Nejtěžší je nejistota každého dne, to napětí, kdy budeme pečovat o prvního nakaženého, kdy se nakazí první klient, osoba bez domova či zaměstnanec – dohromady jsme již poslali na testování 8 lidí, zatím byli všichni negativní. Myslím si, že mnoho lidí si také nedokáže představit, jak těžké je pracovat s rouškou a štítem zároveň – zvláště když klienta koupete – štít se vám neustále mlží, z desinfekcí mají pracovníci již popraskané ruce a kolegové s brýlemi chodí půl dne pomalu poslepu, jak se jim s rouškami mlží brýle,“ zmiňuje ředitel budějovické městské Charity Vít Fialka.

Pandemie naučila zaměstnance Charit nejen šít roušky, ale také improvizovat. Z mnohých zaměstnanců se stali nejen švadleny, kurýři a vyjednávači na trhu s ochrannými pomůckami, ale i chemici. „Dezinfekci míchá osobně náš pan ředitel doma ve svém volném čase. Nutně jsme ji totiž potřebovali a nebyla nikde k sehnání. Když nám Kraj Vysočina poskytl čistý líh a Světová zdravotnická organizace přišla s návodem, jak dezinfekci vyrobit, nebylo nač čekat. Kromě lihu je potřeba ještě 3% peroxid vodíku a glycerin, aby dezinfekce nevysušovala kůži. Zatím pan ředitel pro Charitu vyrobil 15 litrů, ale počítá, že potřeba bude minimálně dvojnásobek,“ uvádí Dominika Dufková z Oblastní charity Pelhřimov. Nastalá situace a četná práce z domova také dala možnost k prozkoumání dosud opomíjených moderních technologií.

Díky tomu, že všechny Charity v diecézi mohou od loňského roku fungovat na platformě Office 365, se uskutečnilo už nespočet týmových porad prostřednictvím videohovorů, které velice usnadňují pracovníkům komunikaci a předávání informací na dálku. Jedno je jasné – mezi lidmi se zvedla obrovská vlna solidarity a mnohde se vytvořila pevná, rozrůstající se základna ochotných dobrovolníků. „Oslovili jsme paní Evu Černou z CB Elim Písek, která fakticky přes noc byla schopna zkoordinovat své přátele. Jedna noc pak stačila k tomu, aby následující den byla část roušek ušita a předána našim zaměstnancům. Zároveň se přidali další hodní lidé. Mezi nimi je i paní Radka Velická z Nepotřebných věcí v Písku. Celý víkend šila pro naše služby roušky. A pak se stačilo jen zmínit, že máme nedostatek personálu k zajištění pečovatelské služby další noc byla v duchu příslibu zajištění rozvozu obědů a nákupů,“ uvádí dobrou zkušenost Martina Zachatová z Oblastní charity Písek.

Do pomoci Charitám po celé diecézi se zapojilo nespočet aktivních lidí, dobrovolníků, firem, organizací, škol, měst, obcí i politiků. Charity děkují všem, kteří je v těchto nelehkých časech podporují a věnují prostřednictvím nich potřebným svůj čas, um, materiál nebo finanční příspěvek. „Chtěl bych velmi poděkovat všem zaměstnancům Charit v diecézi za odvahu, trpělivost, vytrvalost, obětavost, s jakou pracují ve prospěch druhých. Všude zaznívá chvála lékařům, policistům, prodavačkám, ale spíše výjimečně někdo zmíní pečovatelky, sociální pracovníky, zdravotní sestry v terénu. Velmi si jejich práce vážím, jelikož má ještě větší smysl než kdy jindy,“ zakončuje s vděkem ředitel diecézní Charity Jiří Kohout.

Martina Baráková