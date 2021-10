V neděli 3. října 2021 proběhla ve velkém sále vltavotýnské Sokolovny přednáška "DOLNÍ BRAŠOV; ČTVRŤ ZTRACENÁ V ČASE", kterou pořádala Iniciativa Týn nad Vltavou – město pro život (Václav Čihák, Markéta Pražanová) ve spolupráci s MCKV v Týně nad Vltavou. Přednášející Václav Čihák, Jiří Hladeček a Jiří Kobera představili na fotografiích Dolní Brašov v době jeho rozkvětu, dále zásadní krajinářské úpravy nábřeží v průběhu 90. let 20. století i regenerace po povodních. Nastíněna byla také budoucnost místa – plánovaná proměna parkoviště pod kostelem na příjemný městský veřejný prostor.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.