Předvánoční gruntování? Bez vysavače už by to nešlo

Táhne to koňské spřežení, jezdí to od domu k domu a zanechává to za sebou prostory zbavené prachu: Co je to? Pokud jste odpověděli, že první funkční vysavač, máte pravdu. Domů byste ho ale místo svého vysavače, který vám pomáhá s pravidelným úklidem, určitě nechtěli.

Boothův benzinový vysavač. | Foto: archiv