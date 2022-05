Lovilo se podle pravidla „Chyť a pusť“. Všechny ryby se tedy do rybníka Luže, obhospodařovaného chvalešovickým SDH, vrátily zpět. Ty, které putovaly na gril v rámci posezení po skončení závodu, hasiči připravili předem. U rybářů z Hluboké nad Vltavou pro tuto příležitost nakoupili přibližně 20 kilo kaprů.

Závodníkům, kteří se v sobotu do Chvalešovic sjeli z celého širokého okolí, přálo počasí a ryby „braly“. Bavili se tak i přihlížející či náhodní návštěvníci sledující lovce. Nechybělo ani občerstvení. „Vedle kapřích řízků zde vždy slaví velký úspěch také grilované klobásy z vyhlášené domácí uzenářské výrobny Rychtářů Protivín. Cítíte tu vůni?“ poznamenal Bína.

O vítězi soutěže na rybníku Luže rozhodoval jako tradičně bodovaný součet délek ulovených ryb, přičemž body přinášely pouze úlovky od 30 centimetrů. Tedy například: Minimálních 30 centimetrů = 30 bodů. Kapr je navíc oceněn bonusem 100 bodů. 30 centimetrů dlouhý kapr tak na konto lovce připíše 130 bodů. Vítězem sobotního závodu se mezi dospělými stal Ladislav Svoboda s celkovým ziskem 2205 bodů. Druhé místo obsadil Libor Bukovský s 1560 body a třetí Jaroslav Sochor s 1465 body.

Šampiónem mezi mládeží do patnácti let se stal desetiletý Martin Daniel s 1160 body. Druhý Zdeněk Peroutka (8 let) dosáhl 835 a třetí Tereza Dvořáková (10 let) 770 bodů. Pohár za nejdelší rybu získal Libor Bukovský za osmdesát centimetrů dlouhého úhoře. Zvláštní cenu „Showman závodu“ a litr polotučného mléka obdržel Vlastimil Cána, který z Luže vylovil větev ze stromu dlouhou 190 centimetrů.

Bavili se všichni. „Podobné akce stmelují lidi, prohlubují dobré sousedské vztahy a přispívají k přátelské atmosféře v obci,“ konstatoval starosta Dřítně Josef Kudrle.

Obec Dříteň se 1676 stálými obyvateli leží 23 kilometrů severozápadně od Českých Budějovic. V současné době ji tvoří devět místních částí: Dříteň, Bílá Hůrka, Chvalešovice, Libív, Malešice, Radomilice, Strachovice, Velice, Záblatí a Záblatíčko.

Josef Kudrle, starosta obce Dříteň