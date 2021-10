„Vlastní sbory dobrovolných hasičů mají kromě nás také Všemyslice, Všeteč a Bohunice. Samozřejmě velice úzce spolupracujeme a máme společnou zásahovou jednotku,“ poznamenal velitel SDH Neznašov a velitel Jednotky SDH Všemyslice Michal Nedbal. Zdejší hasiči se ovšem věnují také mládeži. „Dětské družstvo jsme založili v březnu 2015 a hned rok poté jsme začali jezdit po soutěžích. Bohužel přišel covid, všechno se zastavilo a část dětí odrostla. Přibývají sice nové, ale pomalu, takže v současné době jich máme jedenáct. Nicméně stále je to víc, než na začátku,“ konstatovala náměstkyně starosty SDH Neznašov Petra Sládková.

Dobrovolným hasičům ve Všemyslicích se daří. Vlastní SDH mají čtyři z pěti místních částí obce. Největší, s přibližně 70 z celkem necelých 200 členů, sídlí v Neznašově. A není divu. Více než polovina všech obyvatel obce totiž žije právě zde. Zatímco obvykle dává obci, coby územnímu samosprávnému celku, jméno ta z místních částí, která je zpravidla největší a sídlí zde obecní úřad, ve Všemyslicích je to jinak. Úřad, základní školu, mateřskou školu, poštu a podobně, mají v Neznašově.

Oslavu svátku patrona české země odstartovaly ukázky práce hasičů s technikou, kterou od sebe dělí sto let. Kvůli tomu na fotbalovém hřišti dokonce i hořelo. Profesionálové z Týna nad Vltavou předvedli vyprošťování řidiče zaklíněného v havarovaném osobním automobilu, jejich dobrovolní kolegové z Neznašova pak v dobových uniformách hašení požáru „domku“ z palet s historickou stříkačkou z roku 1925. Děti měly k dispozici skákací hrad. Pro ně i dospělé připravili hasiči několik soutěží. O hudbu k tanci a poslechu se staral DJ Carlos.

