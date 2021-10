Slavnostní vernisáží jsme v pátek 1. října zahájili výstavu s názvem Leopold Sekera - skaut, tramp a vodák v Městském muzeu v Týně nad Vltavou. K výstavě promluvili Jiří Hladeček a Ruda Kostelecký. O hudební doprovod se postarala trampská kapela Vandrband. Výstava potrvá do konce letošního roku.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.