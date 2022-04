15. 4. Velký pátek ZAVŘENO

16. - 17. 4. so + ne 13 - 17 h

18. 4. Velikonoční pondělí ZAVŘENO

*1948, žije a pracuje v Praze a v Kublově

Malířka a grafička Marie Blabolilová studovala v letech 1967 – 1973 na Akademii výtvarnýchumění v Praze. Ze začátku v malířském ateliéru prof. Františka Jiroudka (1914 – 1991), později v ateliéru grafiky vedeném od roku 1970 doc. Ladislavem Čepelákem (1924 – 2000). Ladislav Čepelák naučil své žáky nejen dokonale zvládat grafické techniky, ale ovlivnil je i svou neokázalostí, skromností, hloubkou citu, jasností myšlení. V hodinách večerního kreslení poznává Marie Blabolilová malíře a grafika Jiřího Johna (1923 – 1972). Ladislav Čepelák a Jiří John jsou klíčovými představiteli české lyrické přírodní grafiky druhé poloviny 20. století. Marie Blabolilová na jejich tvorbu vědomě, polovědomě i podvědomě navazuje, ale nejedná se o přímé ovlivnění.

Grafika

Od prvních grafických listů je nezaměnitelně svá, ale charakteristika Johnovy umělecké podstaty (Jaromír Zemina v katalogu výstavy Jiří John: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha, 1992) platí i pro přístup Marie Blabolilové. Také jejím nejvlastnějším tématem je „příroda, věčný koloběh vznikání a zanikání, věčné proměny hmoty dotýkané světlem“. Vytvořila přes 800 grafických listů v čárovém leptu, technikou jí nejvlastnější. Námětyse mění jenom pomalu, staré většinou zůstávají, přibývají další, výrazněji se vyvíjel způsob zpracování. Grafička směřuje k jednoduchosti, k prostotě. Lepty působí minimalisticky, ale černá a bílá je maximální barevné rozpětí. Převládajícím tématem je příroda. Často je to krajina, vhled do krajiny, ještě častěji pouhý krajinný prvek či detail, kus země většinou zušlechtěné člověkem. Zahrady a ohrady kolem nich, zástupy ovocných keřů, osnovy klasů, stupně vinic, zvlněné obilí, stromky sevřené kamennou dlažbou nábřeží, ploty a za prkenným plotem hlava stromu, šňůry deště, kupky kopců, placky polí - znovu a znovu strom, jeden, dva, tři stromy, stromořadí, sad, les. Strom – nejčastější a často jediný námět mnoha listů – strom přesazený do bílé plochy papíru, zjednodušený na podstatu. Konstrukce kmene a hlavních větví, směřování menších větviček, koruna vytvořená tisícem tisíců listů a lístků - čárek a čar. Dalším velkým tématem je svět věcí vyrobených člověkem, předmětů zraněnýcha opotřebovaných předmětů, se kterými žije. Stolička, stůl, židle, trojnožka, křeslo, plechová skříňka, kredenc, radiátor, lednička, kanystry z umělé hmoty. A v posledních letech se stále více prosazuje město - fasády domů, mosty, nábřeží, podchody, průchody – ekologické vize, strohá příroda budoucnosti. Do její tvorby proniká informační doba. Základem kompozice je většinou síť dvou směrů, protínajících se linek. V posledních listech jsou směry často navzájem kolmé. Marie Blabolilová nestaví své grafiky na racionálních základech, intuitivně budované listy ale úzce souvisejí s digitálním záznamem a s digitálním vytvářením obrazu. V jejím případě navícke každému bodu (průsečíku dvou čar) patří i jeho okolí. - Země je také, stejně jako buňka chráněná blanou, obklopená slupkou atmosféry. Žádná hranice není pevná, každá je z obou stran průchozí, vše živé vyzařuje do prostoru, a věci stvořené člověkem jsou také obkroužené aurou. „Než začnu, jsou mi nejdůležitější věci už jasné,“ říká Marie Blabolilová. Co ale považujeza nejdůležitější? - Vodu. Voda teče vodorovně. Trávu. Když do ní nefouká vítr, roste svisle. Kmeny stromů jsou k vodní hladině kolmé, zrcadlí se v ní obráceně. Déšť padá shora dolů. Jsou různé typy deště. Sníh padá po kouskách. V grafice tak fixuje pocity, které v přírodě(v setkání s realitou) zažila. Především ji zajímá její nálada a proměna.

„V přírodě se všechno opakuje. Opakuje se to a je to navíc vidět. Když začnou kvést bezinky, to je velká událost.Nebo když se na jabloních začnou dělat jablka. V přírodě jde jedna činnost za druhou, všechno se tam přímo žene do něčeho jiného. A všechno je tam stejně důležité. Všechnoje obsaženo ve všem.“

Jiří Hůla(vybráno z textu autora pro časopis Grapheion č. 18, 2005, upraveno a zkráceno)