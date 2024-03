Už od začátku výstavby podchodu u budějovického nádraží začaly problémy, protože lidé jsou pohodlní, a nebyly tam pohyblivé schody.

Podchod u budějovického nádraží zdobí street art. Lidé se dovnitř ale nepodívají - podchod je totiž už značnou dobu znepřístupněn. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Čekal jsem, že po opravě budovy nádraží se firma bude věnovat i podchodu, ale marně. Bylo by nemyslitelné tento prostor zabetonovat - nebo jiné řešení, když se bude konstrukce opravovat.

Navrhuji - podívejte se na některá vlaková nádraží v Evropě. Tam je jasně vidět to, co v Českých Budějovicích chybí. Před nádražím nemůžete bezpečně zaparkovat - ponechat vůz, když doprovázíte třeba rodinu k vlakům jí zamávat, a s autem za půl hodiny odjet. Proto si myslím, že podchod by vyřešil tuto věc jak z hlediska bezpečnosti lidí o parkování pod zemí a plynulosti dopravy před nádražím, tak obsluhy vozů taxi při odjezdu nebo příjezdu. Při pohledu do budoucna se uvažuje o vlakovém spojení z budějovického nádraží na letiště a zpět. Tento terminál s parkováním místo podchodu by vyřešil plno problémů a vše by bylo bezpečné a plynulé pod zemí.

Podchod u vlakového nádraží na tom byl tak špatně, že ho radnice raději nechala zamřížovat.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Oprava vlakového nádraží se povedla, je pěkně udělaná, ale zapomnělo se na automatické uschování jízdních kol, jako třeba v Pardubicích, kde je moc pěkný skleněný válec.

Milan Horáček, Nové Hrady