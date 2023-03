Aby pomohl ve válce proti ruskému agresorovi, bere místo samopalu do ruky štětec. Ukrajinský malíř Adam Popenko (1961), který na jihu Čech žije s manželkou od roku 2005, vystavuje své olejomalby až do konce března v přízemí Jihočeské vědecké knihovny. Výstava tří desítek obrazů je prodejní a z výtěžku se zakoupí léky a zdravotnický materiál pro raněné a nemocné vojáky v Ukrajině.

Malíř Adam Popenko prodává svoje obrazy, aby pomohl bojujícím Ukrajincům. | Foto: Radek Gális a archiv autora

„Malování nebylo mým povoláním, jako samouk jsem nenavštěvoval žádnou uměleckou školu ani výtvarné kurzy,“ říká malíř. „Maloval jsem rád už od dětství a vždycky jen pro radost. I v Čechách jsem rád maloval ve volných chvílích, kterých ale nebylo moc, protože jsem musel uživit rodinu,“ pokračuje Adam Popenko, který pracoval jako sádrokartonář a zpočátku maloval jen podle předlohy, aby se zdokonalil v technice malby. „Nádherná příroda jižních Čech mě natolik nadchla, že jsem nářadí vyměnil za štětce, palety a plátna. Nikdy by mě ale nenapadlo své obrazy prodávat, kdyby loni nepřišla ruská invaze na Ukrajinu,“ pokračuje malíř, který na svém prvním vlastním obraze zachytil východ slunce u Branišova (už je prodaný) a postupně vznikaly další inspirované krajinou nového domova.

Sbírka mezi knihami

„Když loni v únoru začala válka, přemýšleli jsme s rodinou, jak můžeme pomoci strádající vlasti, kde jsme se narodili. Okamžitě jsem se jako tlumočník zapojil do Posttraumatického týmu HZS Jihočeského kraje v rámci Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, pomáhám také v Ukrajinském komunitním centru Nadija. Jenže mi to nestačilo, a hledal jsem další cesty, jak ještě více pomoci rodné zemi, kde jsem žil a kde odpočívají moji rodiče. Protože kvůli vysokému věku už nemohu bojovat, rozhodl jsem se věnovat finanční dar z prodeje svých obrazů. Do pátku 17. března jsem jich prodal už 13, což je skoro polovina ze všech vystavovaných. Peníze zašlu Mezinárodnímu dobrovolnickému logistickému centru Marlog na nákup léků pro ukrajinské vojáky,“ prozradil malíř.

I prodané obrazy visí až do konce března na svých místech, takže je návštěvníci mohou stále obdivovat. U tří olejomaleb s jihočeskými podzimními motivy se uvádí, že je zakoupili z finanční sbírky mezi sebou zaměstnanci knihovny, která malíři poskytla prostory. „Jde o iniciativu kolegyň a kolegů z naší knihovny, která vznikla zcela spontánně,“ vysvětluje ředitel Ivo Kareš. „Obrazy se lidem líbí a naskytla se tahle jiná možnost, jak pomoci, pro někoho možná jednodušší a rychlejší,“ dodává s tím, že zdařilé krajinky po skončení výstavy umístí ve veřejných prostorech knihovny.

Radek Gális