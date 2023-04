V sobotu 25. března se na Sokolském ostrově v Budějovicích konala soutěž v zimním plavání "Na soutoku Malše a Vltavy". Byl to historicky první závod Českého poháru v zimním plavání na území kraje. Pořadatelem byl budějovický spolek zimních plavců Promrzlé pyjavice.

Závod Českého poháru v zimním plavání v Budějovicích | Video: Deník / Hana Svítilová

Do Budějovic se sjelo 161 zimních plavců z celé ČR a měli se na co těšit. Organizátoři jim zajistili perfektní zázemí v místní plovárně, kde měli otužilci k dispozici šest šaten a sprchy. U vody na ně čekalo občerstvení v podobě rautu a teplý čaj. Každý si mohl prohlédnout sochu Promrzlé pyjavice od akademického sochaře Petra Fídi Fidricha, která hlídala celý závod. Spolek soutěž zahájil zpěvem Otužilecké hymny a pak už se plavci vrhali do vody řeky Malše o teplotě 7,2 °C.

Na amatérské trati 100 m se představilo čtrnáct otužilců z pořádajícího oddílu. Pak se plavalo na trati 1000 m, 750 m, 500 m a jako poslední 250 m. Časy plavců byly měřeny časomírou a na soutěžící dohlížel zkušený tým rozhodčích. V královské disciplíně na 1000 m si ze žen nejlépe vedla Natália Berounská z Českého Krumlova z oddílu Fides Brno, druhá doplavala přemožitelka La Manche Kristýna Dyková z I.PKO Praha a bronz si vyplavala Lenka Šlehoverová z plzeňského oddílu SIPI.

Plavkyně z budějovických Pyjavic si ve velké konkurenci nevedly vůbec špatně. Markéta Čápová doplavala na 1000 m jako pátá, Libuše Švrčková na 750 m čtvrtá, Lucie Hanáčková Bicková na stejné trati pátá a pro stříbro si na trati 500 m doplavala nadějná plavkyně Pavla Vinzensová. Králem 1 km se stal Vít Polanský z USK Praha, stříbro vylovil přemožitel La Manche Michal Slanina z Fides Brno a bronzový skončil Radek Táborský z I.PKO Praha. Z Pyjavic jako dvacátý doplaval 1000 m Martin Hanáček, na trati 500 m získal Jiří Kříž bronz, jako devátý na stejné trati skončil Václav Král, jedenáctý Miloslav Čáp a třináctý Dalibor Blecha.

Historicky první závod Českého poháru v zimním plavání na území kraje pořádal budějovický spolek zimních plavců Promrzlé pyjavice.Zdroj: Archiv spolku

Plavcům fandilo mnoho fanoušků a na jejich bezpečnost dbala vodní záchranná služba se speciálně vycvičenými psy. Oběd pro účastníky zajistila Solnice, v níž proběhlo i slavnostní vyhlášení vítězů. Oceněno bylo pět nejrychlejších na všech tratích v kategorii žen i mužů, první tři získali originální medaile se znakem spolku Promrzlých pyjavic. „Letošní první ročník se vydařil, všichni jsme si to báječně užili, počasí nám přálo,“ hodnotí soutěž ředitelka závodu Markéta Čápová. „Jsem moc šťastná, že se nám podařilo zařadit Budějovice na mapu Českého poháru v zimním plavání,“ pokračuje a už teď se těší na příští rok, kdy budou pro vítězné plavce královské disciplíny připravené originální poháry zhotovené podle předlohy akademického sochaře Petra Fídi Fidricha.

Markéta Čápová, člen výboru OPpČB, ředitelka soutěže