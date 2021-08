V loňském roce proběhl nultý ročník tohoto festivalu a po pozitivních ohlasech se organizátoři rozhodli, že letos uspořádají první oficiální ročník. Fest Na tahu je vhodná akce pro všechny milovníky fantastiky, sci-fi, RPG her a gamingu, protože veškeré přednášky a workshopy budou zaměřeny právě na tato téma. „Jsme skupina šesti lidí, kteří mají rádi nerdskou zábavu. A právě pro lidi jako my pořádáme Fest,“ uvádí hlavní organizátor akce Jiří Korčák.

Kromě členů Na tahu bude na Festu celá řada hostů, kteří budou mít své programy. Jmenovitě například streameři RobDiesALot, Medojed, Algernon a další. Z kreslířů se představí s přednáškami Petr Kopl (spoluautor českého komiksu Zázrak) a František Sedláček (ilustrátor knihy Arila – Stříbrné město).

Zajímavostí bude také účast skupiny Budweis Bigfoots, která se věnuje hraní mudlovského famfrpálu přímo v Českých Budějovicích. V neposlední řadě se zúčastní také Gelu, Killer a Wrii jako zástupciherního portálu INDIAN.

Fest proběhne o víkendu 7. – 8. srpna v Domě dětí a mládeže České Budějovice a Letním kině Háječek. „V sobotu přes den bude veškerý program v DDM, až večer se přesune do Háječku, kde proběhne živéhraní Dračího doupěte. Nedělní program začne opět v Domě dětí a mládeže a na odpoledne se přesuneme do letníhokina,“ objasňuje Korčák. Vstup do areálu DDM bude možný od sobotních 8 h a lístky bude možné zakoupit na místě přivstupu. Zvýhodněné vstupenky, je možné koupit také v předprodeji na webových stránkáchfestivalu http://fest.natahu.tv.V obou areálech bude možné zakoupit po celou dobu akce občerstvení.

Zároveň ale organizátoři myslína to, aby dosáhli co největšího zabezpečení proti šíření nemoci Covid-19. „Budeme se držet aktuálníchvládních nařízení ohledně pořádání takových akcí,“ vyjasňuje Korčák.

Vybrané části programu:

So 7.8. 12:00 D&D jako metoda pro školní psychology (Jakub Staněk, Martina Faltová)

So 7.8. 13:00 Život komiksového kreslíře na volné noze (Petr Kopl)

So 7.8. 17:15 Už mi lásko není 20 let, je mi skoro 30 a jsem streamer (RobDiesALot)

So 7.8. 20:00 Živé hraní D&D (Na tahu)

Ne 7.8. 8:15 Úskalí při překladech deskových her (Václav Pražák)Ne 7.8. 10:30 D&D ve světech z vašich oblíbených knih a filmů (Medojed)Kompletní program festivalu je možné nalézt na výše zmíněných webových stránkách.