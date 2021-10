Na samý závěr každý obdržel časopis Ptačí svět – Pták roku 2021 Káně lesní a dvě brožury – Ptáci na zahradě a Let o život, které využíváme v hodinách a volných chvílích. Za vše moc děkujeme České společnosti ornitologické.

Do sítě se zachytili čtyři ptáci, které pan ornitolog okroužkoval, zvážil, změřil, určil pohlaví a vše pečlivě zaznamenal. Povídali jsme si o velkém úhynu ptáků díky kočkám, které jako šelmy je loví ve velkém množství. S žáky 1. – 5. ročníku jsme byli svědky kroužkování těchto ptáků: zvonek zelený a sýkora modřinka, školka pozorovala sýkoru koňadru a vrabce polního.

Tentokrát jsme se zaměřili na Ptačí festival, též někdy označovaný jako Festival ptactva. Jak jsme se dozvěděli, již od 70. let se slaví Světový festival ptactva (WORLD BIRD FESTIVAL) a Evropský festival ptactva (EUROPEN BIRD WATCH). S tímto projektem začali v Anglii, Česká republika se připojila k ostatním zemím až v roce 1994. Koná se většinou první sobotu a neděli v říjnu. Přátelé přírody se setkávají nejčastěji u rybníka, sledují se a poslouchají se ptáci. Vše se pečlivě zaznamenává.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.