Letošní ročník organizovaného „pytlačení“ v Nákří byl výjimečným nejen tím, že to „místním hrdým pytlákům nandala žena“, ale i tím, že soutěž slavnostně ukončila nedávnou opravu Lundárku. „Došlo k opravě hráze, vpusti i výpusti rybníka a jeho odbahnění, čímž se zvýšil retenční prostor pro zadržování vody na dvojnásobek,“ poznamenal Jodl. To ovšem umožnilo také rozšíření obsádky Lundárku a možná i proto byly sobotní úlovky v porovnání s předchozími roky velmi slušné. Pytláci na své improvizované rybářské náčiní tahali z vody především kapry a líny. Jako vždy se lovilo podle pravidla „Chyť a pusť“, takže obec o své ryby nepřišla. O vítězi rozhodoval součet délek ulovených ryb.

Šestý ročník „pytlačení“ na Lundárku doprovázelo teplé a slunečné počasí, což bylo znát i na lovecké účasti. Do klání o titul pytláka roku se přímo zapojilo celkem 32 dospělých a 18 dětí. „Jde o velmi oblíbenou a také hojně navštěvovanou akci, takže samozřejmostí jsou vždy i desítky diváků,“ uvedl starosta Nákří Miloslav Jodl.

