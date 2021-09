Sokolové, šermíři, fotbalisté, házenkáři nebo hokejisté. V Hluboké nad Vltavou to žilo sportem vždy. Slavilo se tzv. výročí Dělnické tělovýchovné jednoty, pořádal den brannosti a nespočet turnajů. Snímky v galerii zachycují hráče tenisu, házené nebo fotbalu ve 30. a 40. letech minulého století.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.