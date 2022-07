Fanouškové kvetoucích a bzučících trávníků se mohou těšit jak na dlouhodobě rozkvétající plochy kolem Výstaviště nebo na sídlištích Máj a Vltava a několik nových ploch. Letošní novinkou by se mohl stát kvetoucí „pás“ napříč sídlištěm Máj, který by propojil Branišovský les a bývalý tankodrom. V praxi půjde spíše o několik méně intenzivně sečených plošek, které jsou vybrané tak, by nebyly navzájem příliš vzdálené a umožnily postupné přelétávání hmyzu.