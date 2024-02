Počasí zimním hrám letos příliš nepřálo, více než 200 účastníků z pěti zemí si přesto odváží spoustu zážitků, medailí i nových přátelství. Druhý ročník V4 Winter Games Emil Open pro mnoho z nich znamená úspěšný start sportovní kariéry nebo ceněné poměření sil s ostatními handicapovanými sportovci. Kromě výprav z tradičních zemí Visegrádské čtyřky, tedy Česka, Slovenska, Maďarska a Polska, letos na zimní hry dorazila i albánská výprava.

Závody a paraalpském a běžeckém lyžování, snowboardingu a sněžnicích na Lipně. | Foto: Emil Open

„Atmosféra druhého ročníku zimních her byla úžasná, děti se do závodů vrhly s obrovským entusiasmem a nenechaly se odradit deštěm ani větrem, který byl především na stanovištích běžeckého lyžování a tratích pro běh na sněžnicích chvílemi velmi silný,“ popisuje průběh sportovních klání prezident organizačního výboru her Pavel Zbožínek. „Jsme rádi, že kromě výprav ze střední Evropy dorazila i skupina albánských sportovců, kteří se sněhem neměli téměř žádné zkušenosti. Příští rok se chtějí účastnit Světových her Speciálních olympiád v Turíně, a proto se přijeli seznámit se zimními sporty.“

„Moc jsme si to tady užili, načerpali jsme mnoho zkušeností, které budeme předávat našim sportovcům, a možná právě díky Emil Open příští rok v Itálii uspějeme,“ pochvaluje si účast šéftrenér albánské výpravy Roland Hysi a přidává sportovní výsledky svých svěřenců v běhu na sněžnicích. „Naše závodnice viděly při nominačních závodech sníh poprvé a druhý den stála jedna z nich, jedenáctiletá Alesia, na stupních vítězů.“

Pod dohledem delegace z Mezinárodního visegrádského fondu a televizních kamer probíhala v lipenském skiareálu klání v 25 kategoriích čtyř zimních sportů – paraalpského lyžování a snowboardingu, běžeckého lyžování a běhu na sněžnicích. Českobudějovické Hokejové centrum Pouzar pak hostilo kemp pro parahokejisty, kde si osvojovalo na ledě, v tělocvičně i v kongresovém sále nové znalosti přes 40 hokejistů a hokejistek.

„Zaznamenali jsme nečekaný zájem a v příštím ročníku počítáme s významným rozšířením kempu, abychom mohli přivítat více zájemců. Pomáhali jsme jim s nastavením sledgů, vysvětlovali rehabilitační prvky a nutnost suché přípravy a samozřejmě je učili také pohyb na ledě,“ říká Miroslav Dráb, generální manažer slovenského parahokeje.

Zimních her se zúčastnili děti a mladí lidé se všemi druhy zdravotních omezení. Početná byla skupina tělesně a mentálně postižených, nechyběli ani sportovci s částečným zrakovým a sluchovým postižením. Desítky silných příběhů, desítky mnohdy nelehkých osudů, nicméně s obrovskou chutí do života i sportu, vděční za možnost setkat se a sdílet svoje pocity v okruhu lidí, kteří prožívají podobné životy.

„Za mě to dopadlo na výbornou, jsem moc rád, že se taková sportovně-společenská setkání pro mladé lidi s handicapem konají. Každý z nás musí v tom sportu překonat určité limity a tady má pak možnost ukázat ostatním, jak se mu to podařilo, a motivovat třeba další k podobným výkonům,“ vysvětluje důležitost akce její ambasador a paralympijský vítěz Arnošt Petráček. „Myslím, že zajímavé je i to propojení různých postižení, sportovci tak mají možnost vzájemně sdílet zkušenosti, pomůcky pro trénink a v neposlední řadě vznikají na takových akcích nová přátelství,“ dodává Petráček.

„Naše poděkování míří partnerům, bez kterých bychom se v tak početném složení v českobudějovickém Clarion Congress Hotelu nemohli sejít. Mezinárodní visegrádský fond nás dokonce nominoval mezi čtyři projekty, z nichž bude vybrán evropský projekt roku 2024, a vážíme si toho, že jeho zástupci osobně dorazili za námi na akci a byli nadšeni z emocionálního koktejlu, který hry doprovází. Obrovský dík patří generálnímu partnerovi Sev.en Česká energie. Finančně se zapojil Jihočeský kraj, město České Budějovice a mnoho dalších partnerů,“ uzavírá poděkování Zbožínek.

Lenka Tichá