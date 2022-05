V pořadí už šestnáctý byl tento ročník tradiční obecní soutěže ve sportovním rybolovu. Rybám se ovšem ze zrekonstruovaného návesního rybníku Čekánku v mírně deštivém počasí vůbec nechtělo. „Loni jsme zaevidovali 110 úlovků, dnes pět. A to jsme sem před několika dny vysadili dva metráky vzrostlých kaprů. Nejmenší z nich měli okolo dvou kilogramů. Všech pět dnešních ryb chytily děti, takže všechna ocenění směřují do jejich rukou,“ uvedl starosta Nákří Miloslav Jodl.

Proč ryby „nebraly“ to se u Čekánku řešilo prakticky nepřetržitě. Většina místních příznivců Petrova cechu se shodla, že na vině je nedávná rekonstrukce rybníčku a čerstvá obsádka, která si s odbahněným a upraveným Čekánek zatím „nesedla“. Nikomu z rybářů to ale nevadilo. Nezájem kaprů o návnady je „trápil“ zhruba stejně jako červený dub vysazený na břehu při příležitosti 100. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů.

„Soutěž o ČEZ kapra a Nákeřského kapra má dnes stejně velký ohlas jako třeba masopust,“ poznamenal Jodl.

První návnady šplouchly o hladinu Čekánku společně s údery zvonů na farním kostele Sv. Petra a Pavla, oznamujících osmou hodinu ranní. Brzy byl znám i nový držitel ČEZ kapra. Cenu určenou pro kategorii dětí získal za prvního chyceného kapra čtrnáctiletý Jiří Šesták. Jeho úlovek měřil půl metru. Pak se již naplno rozjela soutěž o trofej nejcennější, Nákeřského kapra. V pravé poledne pak kostelní zvony závod ukončily.

U Čekánku bylo i přes nepřízeň počasí živo. Rybáři lovili, na ohništi se pekly kapří řízky, rozlévaly nápoje. Vše zdarma. Na dokonale upravené návsi s rybníkem a parčíkem se spolu s lovci sešla zhruba stovka lidí, což je téměř polovina obyvatel obce. „Řízky jsou z kaprů, které jsme koupili od hlubockých rybářů. Větší část jsme vysadili do Čekánku a část šla na pekáč,“ dodal starosta.

ČEZ kapr, nebo také ČEZ ryba, je speciální cena, kterou získá ten, kdo uloví první exemplář o minimální délce 15 centimetrů. Tato cena je vypsána pro kategorii dětí do 15 let. Hlavní cenu, putovní pohár starosty, Nákeřského kapra, získá rybář, včetně dětí, který uloví nejdelší rybu. Je to jakási obdoba hokejového Stanley Cupu. Na podstavec poháru jsou umisťovány destičky se jmény vítězů jednotlivých ročníků. S pohárem se vítěz vyfotí, dostane malý symbolický „pohárek“ a následně putovní trofej vrátí do rukou starosty. Jeho pevné místo je totiž

v nákeřské hospodě, kde ho starosta občas osobně kontroluje. V obou kategoriích se hodnotí také nejvíce nachytaných ryb dle součtu jejich délky.

Všechny ceny vzhledem k „fatálnímu propadu“ dospělých letos braly děti. Putovní pohár starosty, Nákeřského kapra, získal jedenáctiletý Lukáš Dvořák za šedesáticentimetrového kapra. Jeho jméno tak bude obsahovat další štítek, tentokrát s datem 7. 5. 2022. Celkem v sobotu nachytali soutěžící rybáři, respektive pouze děti, už zmíněných pět kaprů o celkové délce 247 centimetrů.

V součtu délek nachytaných ryb letos rozhodčí moc práce neměli. Hodnotili jen malé lovce. Prvenství v této kategorii si za dva kapry a 104 centimetrů vybojoval už zmíněný novopečený držitel Nákeřského kapra Lukáš Dvořák. Druhý skončil se svým půlmetrovým kaprem držitel ČEZ kapra Jiří Šesták a na třetí místo „stačil“ šestiletému Matěji Vítkovi kapr 47 centimetrů.

Břehy Čekánku, který získal své jméno podle toho, že nemá přítok a tedy „čeká na vodu“, budou nyní patřit zase na rok především dětem. Ty zde mohou lovit bez povolení, ale vždy jen dle pravidla „chyť a pusť“, tedy stejně jako při závodech.

Nákří, obec na Českobudějovicku, leží v rovinaté, rybníky protkané krajině, zhruba 11 kilometrů severozápadně od Hluboké nad Vltavou. V současné době zde žije 211 stálých obyvatel.

Ing. Miloslav Jodl, starosta obce Nákří