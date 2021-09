Ludmila Mrázková z Českých Budějovic vyrazila v sobotu 18. září dopoledne s vnoučaty a manželem do centra. Konaly se Dny evropského dědictví, Panské rybí slavnosti a Budějovický western.

Akční procházka v Českých Budějovicích | Foto: Ludmila Mrázková

I když počasí bylo nic moc, vzali jsme dopoledne vnoučata do města. Většinu otevřených památek v rámci Dnů evropského dědictví jsem navštívili už v minulých letech, ale rádi jsme zašli dovnitř těch, které byly po cestě i tentokrát. Prošli jsme si tak věž Železnou pannu a Polygonální baštu. Dětem se líbilo na Sokolském ostrově na akci Budějovický western, kde viděly tanec indiánů, sledovaly práskání bičem, prohlédly si tematické pohledy, podívaly se do týpí vybaveného věcmi každodenní potřeby nebo druhé týpí s výtvarnou dílnou. Zkusily střílet z luku na terč a dostaly cukrovou vatu. Vycházku jsme zakončili v ulici Panská, kde se konaly Panské rybí slavnosti. Místní obchody měly venku v ulici stánky s kávou, taškami a výrobky z kůže, nemohly chybět porkmy z ryb, například grilovaní pstruzi nebo rybí saláty a pomazánky. Děti viděly živé raky, ale také práci kováře a koželuha. Na místě hrála dokonce sympatická kapela. Bylo to moc příjemné dopoledne.