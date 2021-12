Od rána zvoní telefony, jako by si ten den umanuly, že mě nenechají ani chvilku v klidu. Hlava mitřeští a já si zoufám, co ještě ten den musím zvládnout. Tento stres se opakuje s pravidelnou přesností zvláště, když se uzavírá agenda za celý rok. Na straně druhé, se blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.

Nelehká je pro nás vždy finanční otázka, kde vzít peníze na dárky pro “ moje“ děti ze dvou azylových domů Rybka v Husinci a ve Studené (kolem 50 dětí). Když jsem letos šla kolem čokoládových kalendářů už poněkolikáté, byla jsem rozhodnuta, že je koupím z vlastních prostředků, protože by bylo pro „moje“ děti veliké zklamání, kdyby Mikuláš k nám nepřišel. Když jsem přišla omů a otevřela jsem e-mail, měla jsem tam zprávu od paní učitelky Aleny Šebestové ze ZŠ Hlinkyv Týně nad Vltavou, zda bychom nechtěli čokoládové kalendáře pro naše děti. Pokud ano, pak to“probere“ se svými dětmi ve třídě, které jsou úžasné a úžasní jsou i jejich rodiče.

Samozřejmě jsme chtěli a moc. Paní učitelka se dohodla s rodiči dětí, že děti kalendáře přinesou. A přinesly i hračky, oblečení… Jeden tatínek dokonce koupil Albi tužku, která je velmi drahá. Ale to ještě nemělo být konec mým překvapením. Volala mi paní Pikalová ze Správy soc. zabezpečení České Budějovice, jak to máme letos s vánočním cukrovím. Popravdě, naše maminky mohou péct, máme veškeré vybavení, ale ne všechny to umí, a ne pro všechny je to finančně dostupné.

Dovedetesi představit tu moji radost, když nás někdo osloví, jestli něco nepotřebujeme? Dohodli jsme se, že si cukroví vyzvedneme těsně před Vánocemi, aby bylo čerstvé. Cukroví jsme si skutečně vyzvedli. Byloho nejen hodně, ale člověk se musí obdivovat kolik druhů a s jakou pečlivostí bylo upečeno. Musím poděkovat paní Pikalové, její mamince a jejím kamarádkám, které si daly tu úžasnou práci, aby mým dětem na vánočním stole nic nechybělo. Dostali jsme od nich i kolekce, různé sladkosti, dárkové balíčky pro naše děti…

Protože se starám i o tatínka se čtyřmi dětmi, který nebydlí u nás v azylovém domě a není na tom vůbec dobře, pomohla nám finanční sbírkou opět paní Pikalová se svými kolegyněmi ze Správy sociálního zabezpečení. Není to poprvé, kdy nám pomohly. Udělaly pro nás už sbírku trvanlivých potravin, když jsme na tom nebyli vůbec dobře. Je to nezastupitelná pomoc.

Víte, člověk se může snažit jak chce, dát tomu veškeré své úsilí, ale když je na to sám, má prázdné ruce. A jak se říká, s jedním křídlem se létat nedá. Ale já na to nebyla sama, díky těmto vzácným lidem. Potkala jsem ANDĚLY.

Eva Dvořáková ředitelka, Rybka,o.p.s.