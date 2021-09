Sobotní odpoledne pak patřilo především dětem a jejich rodičům. V prostorách zahrady salesiánského střediska ve Čtyřech Dvorech a přilehlém okolí probíhal velký dětský den. Na 300 návštěvníků si postupně vyzkoušelo nejrůznější soutěže a hry vázané k historii salesiánů, děti si mohly nechat namalovat na obličej oblíbený motiv, zaskákat v nafukovacím skákacím hradu a nakonec i odnést odměnu za splnění všech stanovišť. Program byl doplněn o pohádku loutkového divadla Teátr a taneční vystoupení dívek docházejících do programů salesiánského střediska. Na akci také probíhalo pásmo prezentací mapujících historii salesiánského díla v našem městě. Za tím účelem se dostavili i pamětníci a bývalí zaměstnanci střediska, kteří pak mohli večer velké výročí oslavit společně.

Páteční večer byl plný rockové hudby. Vedle Komunitního centra Máj proběhl velký Koncert díků – a hlavní hvězdou byl populární zpěvák a hudebník Pavel Callta. Na prostranství vedle budovy, kde působí salesiánské středisko mládeže, se hudba rozezněla v sedm hodin – o program se nejprve postarala českobudějovická skupina The Maso, pak už následoval hlavní bod programu. U podia se tlačily především děti a mládež z blízkého okolí, na koncert, který salesiáni pořádali pro veřejnost zdarma, ale dorazili návštěvníci i z větší dálky. Atmosféra byla vynikající, návštěvníci se výborně bavili a zpívali známé písně spolu s populárním zpěvákem. Ten pak do svého programu zapojil i pěvecký sbor ZUŠ Vojtěch, jednu ze sekcí salesiánské práce v Českých Budějovicích. Společné vystoupení mělo obrovský ohlas.

Salesiáni oslavili 30 let v Českých Budějovicích | Foto: Petr Kuba

Salesiáni v Budějovicích působí od raných devadesátých let. Pořádají letní tábory, provozují zájmové kroužky a věnují se především dětem a mládeži z okraje společnosti z Budějovických sídlišť.

