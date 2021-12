Paní Helena Císařová poznala náš Chelčický domov sv. Linharta v létě při vystoupení Pištínských baletek a zaujala ji jeho činnost. Rozhodla se přispět našemu Domovu, a to konkrétní vánoční činností ve svém Sportklubu, který provozuje v Sokolovně ve Zlivi. Během vánoční doby zde budou probíhat různé sportovní vánoční turnaje a utkání a paní Císařová zde bude spravovat veřejnou sbírku, do které budou moci všichni, kdo budou do Sportklubu přicházet, dát svůj dar Linhartu. Tuto veřejnou sbírku má chelčický Domov registrovanou u Jihočeského kraje a na Městském úřadu ve Zlivi ji ředitelka Domova v pátek 10. prosince zapečetila.

Chelčický domov vytvořil ve Sportbaru malou výstavku svých výrobků uživatelů s tělesným a mentálním postižením a prezentuje svou činnost čtyřech sociálních služeb na malé fotovýstavce. Paní Císařová chystá i na Štědrý den malé překvapení pro příchozí a zve všechny, kteří chtějí přispět na dobrou věc.

Otvírací hodiny má Sporklub každý den od pondělí do pátku od 16.00 do 21.30 hodin, v sobotu od 17.00 do 21.30 hod. a v neděli má otevřeno od 10.00 do 12.00 hod. a od 16.00 do 21.30 hodin.



Paní Císařová, jste báječná a s panem Tyršem přejeme všem zlivským sportovcům "Sportu zdar a zlivskému zvlášť"

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost…

Klára Kavanová Mušková, ředitelka Chelčického domova sv. Linharta