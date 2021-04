Jaro je obdobím překotných změn a příchod nového života pozorujeme každým dnem. Na výchovu letošních potomků se již chystá řada ptáků. Kromě druhů, které u nás přečkávají zimu, se postupně na svá hnízdiště navracejí i ty tažné.

Seznamte se s čápem Čendou v Třeboňské záchranné stanici. | Foto: Archiv ZS Třeboň

Jako první vídáme otužilé špačky, následují čápi, čejky, brzy už dorazí i teplomilné pěnice, vlaštovky či jiřičky. Většina čápů dorazila již před několika týdny, poslední opozdilci na lokality přilétají nyní začátkem dubna. Ten, kdo má hnízdo čápů bílých blízko svého domova, se může nyní potěšit pohledem na páry, které se radostně zdraví a namlouvají hlasitě klapajíc svými oranžovými zobáky. „Na čápy ale v naší krajině číhá řada nástrah. Nebezpečím jsou pro ně například sloupy elektrického vedení, kde se mohou popálit, a rovněž dráty, do kterých mohou narazit. Smrtící pro ně také může být plošné používání rodenticidů k trávení hlodavců na polích a lukách. Hraboši jsou totiž významnou složkou potravy tohoto druhu. Ohrožením jsou i pohozené odpadky především provázky, které si (nejen) čápi mohou donést na „vylepšení“ svého hnízda. Ty se pak mohou stát osudnými malým mláďatům, která si do nich zamotají nohy. Se všemi těmito případy se záchranné stanice bohužel čas od času setkávají,“ vysvětluje Jan Nový, z Třeboňské záchranné stanice. „Čápa bílého si mohou lidé zblízka prohlédnout i u nás v záchranné stanici. Svůj trvalý domov zde před třemi lety našel Čenda, který po nešťastném pádu do komína přišel o jedno křídlo a nemohl se tak vrátit do přírody,“ zve ředitel stanice.