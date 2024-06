Slavnosti piva, dvoudenní open-air hudební a pivní festival, začínají v pátek 7. června a patří mezi nejoblíbenější akce, které budějovické výstaviště pořádá.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Desítky pivovarů a minipivovarů, soutěžní Pivní stezka a nabitý hudební program – to vše bude součástí 26. ročníku. Brány Výstaviště se otevřou v pátek v 16 hodin, v sobotu už ve 14, akce končí vždy hodinu po půlnoci.

Desítky pivovarů z celé republiky

Pivovary a minipivovary z celé České republiky budou soustředěny na hlavní trase areálu, samozřejmě je doplní stánky s občerstvením (například s grilovanými specialitami, burgery a dalšími lahůdkami). Letošní rok se premiérově představí Pivovárek Morava, Pivovar Všerad, Pivovar Pod Lípou Kyšice, Pivovar Loutkař a Rampušák. Na čepu bude jako novinka extra chmelený ležák Platan.

„Slavnosti piva patří ke stálým a tradičním akcím v našem kalendáři. Návštěvníci mají jedinečnou šanci ochutnat desítky druhů tradičních i netradičních piv, se kterými se běžně v obchodě nebo restauraci jen tak nesetkají,“ říká předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin.

Walda Gang, Bára Basiková, UDG a budějovické kapely

Dvoudenní hudební program bude převážně na velkém hlavním podiu před Národním pavilonem Z, částečně i v Pivovarské zahradě. V pátek v půl šesté program odstartuje labsko-ústecká poprocková skupina UDG, která pravidelně obráží letní festivaly napříč celou republikou. V půl sedmé zahrají v Pivovarské zahradě budějovičtí Denyho parťáci. V půl osmé bude hlavní stage patřit rockové kapele Walda Gang v čele se zpěvákem Miro Šmajdem a páteční program zakončí Bára Basiková a její Basic Band. Až do jedné hodiny se (nejen) o hudební doprovod postará Milan Džuba alias DJ Džubox.

Sobotní program zahájí budějovická kapela Danger, po nich vystoupí hard rocková skupina z Ústí nad Labem Stará škola, hrající vlastní autorské skladby. Českobudějovická progressive metalová kapela Seven, založená v roce 1996 Honzou "Kirkem" Běhunkem, začíná na hlavním pódiu v 19 hodin. Jako poslední zahraje Flám, jejich repertoár tvoří převážně převzaté písničky.

Soutěžní pivní stezka o hodnotné ceny

Soutěžní pivní stezka se vrací po delší pauze. S každým zakoupeným pivem ve stánku libovolného pivovaru bude možné shromáždit razítka do soutěžního lístku Pivní stezky. Pro vítěze je připravena řada cen. Hlavní výhrou je voucher na ubytování na 2 noci pro 2 osoby v Pivovaru Zvíkov, který věnovala Jihočeská centrála cestovního ruchu. Dále můžou účastníci Pivní stezky vyhrát vouchery na zapůjčení aut na víkend, poukazy do restaurací, do wellness, do pivních lázní, sud piva dle vlastní výběru a mnoho dalšího.

Jihočeská centrála cestovního ruchu připravila zábavnou mapu všech jihočeských pivovarů a minipivovarů, která je dostupná online ke stažení nebo je k dispozici na informačních centrech po Jihočeském kraji. Milovníci piva se mohou vydat po stopách pivovarské tradice na 7 pivních trasách a obdržet DIPLOM jihočeského pivního znalce. Více informací na https://bit.ly/za_pivem_po_JC.

Michaela Čeňková