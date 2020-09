V neděli 6. září se konala tradiční slavnostní mše svatá k zahájení nového školního roku. Kromě toho, že všichni přítomní byli v rouškách, byla mše významná hned z několika důvodů.

Zahajovací mše k novému školnímu roku a oslavám 30 let salesiánů v Českých Budějovicích | Foto: Petr Kuba

. Tím prvním je právě každoroční svěcené školních aktovek, které probíhá první neděli v září už několik let po sobě. Před obětním stolem se před začátkem mše objevila hromada školních tašek, kterou p. Vít Dlapka na závěr mše posvětil, a vyslal tak nejen školáky, ale i rodiče a učitele do požehnaného nového školního roku. Mše byla významně ovlivněna letošním výročím třiceti let působení salesiánů v Českých Budějovicích. Pracovníci salesiánského střediska četli čtení i přímluvy a po mši pak před kostelem točili malinovku a rozdávali dětem na aktovky reflexní visačky s výročním logem 30 let.