Sluncem zalitý výlov. Rybník vydal dvě stě tun kaprů

Marie Kadlecová navštívila nedaleko Hluboké nad Vltavou výlov rybníka Bezdrev. "Patří k největším a taky nejvýnosnějším rybníkům v Česku. Letos by podle odhadů mohl vydat víc než dvě stě tun kaprů," připsala. Výlov si moc užila. "Sluníčko sice svítilo proti nám a muselo se složitě hledat místo k focení, byl to ale krásný den a byl to hezký zážitek," uvedla. Děkujeme Marii Kadlecové za příspěvek.