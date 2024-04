Poživačné koupání krásek v přírodních lázních na jihozápadě Francie, ušlechtilí klusáci v Bretani, bílé plachetnice na modrých mořských vlnách, ale třeba také vzpomínky na Bechyni anebo poklona herečce Janě Hlaváčové - i to jsou obrazy akademického malíře Miroslava Konráda.

Akademického malíře Miroslava Konráda můžete na jeho výstavě v Galerii Freiberger potkat ještě v sobotu 27. dubna. | Foto: Mirka Bezrouková

Ty můžete nyní vidět v nové galerii Freiberger v Plachého uličce, pár kroků od budějovického náměstí.

Výstava potrvá do 10. května, otevřeno je ve všedních dnech od 10 do 13 a od 14 do 17 hodin, ovšem v sobotu 6. dubna bylo a pak ještě 27. dubna od 14 hodin bude mimořádně nejen otevřeno, ale navíc sem na celé odpoledne autor, budějovický malíř Miroslav Konrád, přijde, chystá se vyprávět příběhy jednotlivých obrazů a s návštěvníky také debatovat. Což bývá velmi oblíbená součást jeho výstav.

Galerista Jan Freiberger prozradil, že do konce roku v romantické "Plachandě" hodlá představit ještě další umělce související s jižními Čechami. Vstup na výstavy je zdarma, případní zájemci si zde mohou vystavená díla také pořídit.

Mirka Bezrouková