„Věděli jsme, že samice začala vejce snášet 8. března a i vzhledem k chladnému počasí panovaly obavy, zda mladé vůbec vyvede. Naštěstí vše dopadlo dobře a ze čtyř snesených vajec jsou nakonec tři přírůstky. Jsou vitální a rodiče se o ně zatím vzorně pečují,“ říká Bohdana Kollerová z útvaru komunikace teplárny.

Jde o nekroužkovaný pár, který na vráteckém komíně zahnízdil už potřetí. Zhruba za dva měsíce bude jasné, zda odchová i mláďata letošní. Dosud zde vyvedl deset mláďat. Předloni tři a vloni čtyři. Když se to stalo poprvé, šlo o mimořádnou událost, protože podle ornitologa Václava Berana ze sdružení Alka Wildlife, se s výjimkou Šumavy do té doby žádná prokázaná sokolí hnízdění v jižních Čechách v literatuře neobjevovala. A to ornitologické záznamy sahají až do 19. století.

Zhruba za tři týdny ornitolog mláďata okroužkuje. To už bude jasné, v jaké kondici jsou.

„Z narození třetí generace mláďat máme velkou radost, protože jde o dílčí metu odpovědného přístupu k životnímu prostředí, který je přirozenou součástí naší práce,“ uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva městské teplárny. Připomněl přitom ekologizaci vlastního provozu nebo dokončenou rekultivaci odkaliště u Hodějovic a jeho začlenění zpět do přírody.

Na projektu, který přispívá k záchraně ohroženého dravce, se Teplárna České Budějovice podílí od prosince 2016, kdy byla na ochozu 160 metrového komínu umístěna speciální hliníková budka. V červnu 2017 se v ní objevila první sokolí samice a každý další rok na podzim opět. Předloni se utvořil i sokolí pár, zahnízdil a od té doby se k teplárenskému komínu každoročně vrací.

Zatím se neví, jaké je pohlaví mláďat. To se pozná až při kroužkování. Do té doby lze tipovat na facebooku teplárny a soutěžit o rodinné vstupenky do ZOO Hluboká. Dění v sokolím příbytku lze sledovat na webu http://hnizdo.zevovrato.cz/

Zdeněk Zuntych