Přes 120 sokoloven napříč republikou se v pátek 25. června otevře veřejnosti. Česká obec sokolská pořádá již 7. ročník Noci sokoloven. Součástí programu jsou nejen prohlídky jindy nepřístupných prostor, ale i nejrůznější ukázky sportů i kulturní program pro děti i dospělé.

Noc sokoloven | Foto: se svolením České obce sokolské

Lekce tance, divadelní představení, prohlídky historických sokoloven, možnost vyzkoušet nejrůznější sporty, či si na zahradě sokolovny opéct špekáček. To vše nabízí 7. ročník Noci sokoloven, kterou organizuje Česká obec sokolská napříč republikou. Celkově se do akce zapojí přes 120 tělocvičných jednot a to nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích či menších městech.