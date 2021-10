Po celý den lidi čekalo spoustu zajímavých zážitků. Po Sokolském ostově chodili indiáni a kovbojové. Učili zájemce práskat s bičem, jeden idián předvedl indiánské tance a děti si zkusili například střílet z luku nebo vyrábět z přírodních materiálů. Za odměnu se mohli povozit na ponících. Na místě mohli všichni nahlédnout do vybaveného týpí, kde představil vybavení uvnitř jeden z indiánů. Jimmy Magura předvedl kovbojskou show. K slyšení byly i indiánské bubny. Zastepoval soubor Blueberry České Budějovice.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.