Are Kalvø/ Hory peklo ráj

Pro Noc literatury bylo do knihovny letos vybráno 6 ukázek. Věnovány jsou současné běloruské, italské, irské, německé, norské a portugalské literaruře. Ukázky z knih představili herci Jihočeského divadla Jaroslava Červenková a Jan Dvořák. Akce se konala v podvečer 22. září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.