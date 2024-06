Čtenář reportér dnes 14:40

Prázdniny se kvapem blíží. Tisíce dětí se už nemohou dočkat táborových dobrodružství, která si pro ně jejich vedoucí připravili. Co takhle spojit příjemné s užitečným a zapojit do táborového programu kampaň Ukliďme svět, kterou už více než 30 let pořádá Český svaz ochránců přírody? V rámci kampaně bojují dobrovolníci s černými skládkami a dalšími pohozenými odpadky.