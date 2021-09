Kniha bude představena u příležitosti Setkání rodáků a především významného jubilea, 760 let od 1. písemné zmínky Rychnova, po pouťové mši svaté, v kostele sv. Jiljí. Mše začíná v 11 hodin.

Přijďte v neděli do Rychnova u Nových Hradů | Foto: Mgr. Michaela Šuplerová R.N.

V neděli 5. září se koná prezentace nové knihy PhDr. Josefa Šuplera Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.