Vltavotýnská „Anežka“ se zaměřuje hlavně na osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Ve zdejších sociálních službách se tito lidé mohou připravit na zaměstnání, získat větší samostatnost, naučit se hospodařit, najít si přátele a nové koníčky, a třeba i začít bydlet samostatně a nastoupit do plnohodnotného zaměstnání. Aktivity v Domově sv. Anežky jsou opravdu pestré. Věnují se tu například tvoření, hudbě, divadlu, sportu, úklidu, šití nebo vaření – tyhle zdánlivě banální činnosti totiž nejen pomáhají rozvíjet jemnou a hrubou motoriku a podporují soustředění a spolupráci, ale také dodávají zdejším klientům vědomí, že něco umějí a mohou v tom být opravdu dobří.

Celkem tu různou měrou pomáhají 46 lidem s postižením. Některé rozvíjejí skrze individuální plán, dalším jsou oporou při prvním samostatném bydlení mimo rodinu. Někdo sem dochází pár dní v týdnu, jiní tu přespávají od pondělí do pátku a k rodině se vrací až na víkend.

Navzdory pandemii tak mohli lidé s postižením z Domova sv. Anežky díky podpoře Jihočeského kraje rozvíjet své dovednosti, žít pestřejším a samostatnějším životem a své dovednosti ukázat lidem z okolí. Získali na tom nejen oni, ale i celá naše společnost – a to nejen proto, že taková forma podpory osob s postižením je pro státní rozpočet výrazně levnější než ústavní péče.

Taková šíře činností by nebyla možná bez finanční podpory Jihočeského kraje. Ten aktivity Domova sv. Anežky podporuje dlouhodobě. Celoročně přispívá na provoz zdejších sociálních služeb – v roce 2021 podpořil službu sociální rehabilitace a službu podpory samostatného bydlení. Kraj finančně přispěl i na provoz třetí zdejší sociální služby, sociálně terapeutických dílen, kde se lidé s postižením rozvíjejí zejména v pracovních dovednostech. A protože po práci (včetně práce na vlastním rozvoji) si člověk potřebuje vyčistit hlavu a v době pandemie je důležité udržovat se v dobré kondici, dostal Domov sv. Anežky příspěvek i na projekt „Akční Anežka“, v jehož rámci se zdejší klienti mohli pustit do různých sportovních aktivit nebo si vyrazit na výlet do okolí.

Rozvíjel sse nejen provoz sociálních služeb, ale i další aktivity, které propojily lidi s postižením s jejich sousedy. V létě proběhly v Týně nad Vltavou dvě akce, na jejichž přípravě i programu se přímo podíleli lidé s postižením z Domova sv. Anežky – v červnu uspořádali jarmark ke dni otců, v září se rozloučili s létem na festivalu Čihovice Fest. Na akcích mohli návštěvníci potkávat lidi s postižením nejen například při nákupu občerstvení, ale i na pódiu, kde vystoupili se svou kapelou Živelná pohroma. Obě zmíněné akce kraj podpořil v rámci projektu „Společné kulturní léto“.

Zdenka Burešová