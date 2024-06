Programu výjezdů za pracovními zkušenostmi do zahraničí Erasmus+ se na českobudějovické stavárně daří už od roku 2019. Za tu dobu si mohlo své znalosti ze školy prakticky vyzkoušet více než 100 žáků a absolventů na dvoutýdenních, respektive tříměsíčních stážích ve stavebních a geodetických firmách ve slovinském Mariboru, lotyšské Rize, irských městech Mallow a Sligo a také v severoirském Belfastu.

Na Erasmus+ mohou studenti Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích vyrážet už od roku 2019. Zatím tuto možnost využila stovka studentů. | Foto: Se svolením SPŠS České Budějovice

Žáci odborných škol z celé Evropy mají díky grantu z programu Erasmus+ možnost vykonat praxi v jiné zemi EU, a to bez jakékoli finanční spoluúčasti. Evropská unie jim platí dopravu, ubytování, stravu, pojištění i drobné kapesné na to, aby si mohli vyzkoušet, jaké to je, pracovat v zahraničí a poučit se z tamních zvyklostí, procvičit si angličtinu, osamostatnit se a případně se nebát a jednou hledat pracovní příležitosti ve světě.

Na cesty do zahraničí, tak zvané mobility, se vydávají i učitelé. Již počtvrté se letos v létě vydají na kurz angličtiny na Maltu vyučující všeobecných i odborných předmětů. Další aktivitě programu se říká job shadowing, kdy hostující učitel „stínuje“ práci kolegů na škole v zahraničí. Na tyto mobility vyslala stavárna své učitele do Španělska, Portugalska a Finska.

Na Erasmus+ mohou studenti Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích vyrážet už od roku 2019. Zatím tuto možnost využila stovka studentů.Zdroj: Se svolením SPŠS České Budějovice

A právě finskou školu zaujal program výuky geodézie na SPŠ stavební, a tak na oplátku do Českých Budějovic přijeli nedávno dva její učitelé, aby stínovali své české kolegy při teoretické i praktické výuce geodetických předmětů. Z této výměny se zrodila příležitost pro naše žáky, kteří by na praxi s Erasmem do Finska mohli vyrazit již letos na podzim.

A ten Old Shatterhand? Kdo četl román Karla Maye Vinnetou, tak si možná vzpomene, že onen mladý greenhorn, ještě než se stal slavným westmanem, byl jedním z party geodetů, kteří vyměřovali budoucí železniční trať na západ, tak nešťastně naplánovanou přes území Apačů. Taková dobrodružství, jaká zažil Old Shatterhand na divokém západě, našim žákům neslibujeme, ale možnost praxe v zemích EU tu zaručujeme.

Jan Mužík