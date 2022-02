Brzy tomu bude 44 let, kdy kosmonaut Vladimír Remek vyletěl do vesmíru a stal se 87. kosmonautem světa a zároveň prvním, který nepocházel ze Sovětského svazu či USA. Let se konal ve čtvrtek 2. března 1978. Dvoučlenná posádka kosmické lodi Sojuz 28 s Vladimírem Remkem a Alexejem Gubarevem odstartovala z Kazachstánu. Cílem byla vesmírná stanice Saljut 6, k níž se připojili v pátek 3. března. Tam se věnovali šesti experimentům. Na Zemi se posádka vrátila 10. března. Vladimír Remek strávil ve vesmíru 7 dní 22 hodin a 17 minut. Je dosud naším jediným a posledním kosmonautem, který se do vesmíru podíval.

