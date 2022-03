Město Týn nad Vltavou vstoupilo v loňském roce prostřednictvím pana architekta Jaromíra Kročáka do jednání s Katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze s nabídkou oboustranné spolupráce při urbanistickém řešení centrální historické části města a jejím propojení a návaznosti na novou zástavbu. Toto téma se podařilo zadat jako předdiplomní projekt, z něhož nyní město získalo konkrétní výstupy. Studentské práce prověřují možnosti řešení z mnoha úhlů pohledu – urbanismu, dopravní prostupnosti, veřejných prostranství, zeleně atd., založených na sběru a studiu podkladů k lokalitě, průzkumech, analýzách historických dat a rešerší s rozborem analogických příkladů. Důraz byl kladen na kreativitu studentů, na vztah návrhu ke konkrétnímu městskému prostředí i na reálnost a propracovanost architektonického i stavebně technického řešení. Práce se tak mohou stát cenným podkladem pro rozhodování o dalším rozvoji města.Veřejná prezentace zmíněných studentských prací se uskutečnila v úterý 1. března v Sokolovně v Týně nad Vltavou za účasti představitelů města, architekta Jaromíra Kročáka, studentů ČVUT a široké veřejnosti. Soubornou výstavu je možné navštívit ve foyer ubytovny Blanice od 2. března do 17. dubna 2022 vždy ve všední dny mezi 12:00 a 15:30 hod. a od 18. dubna do 15. května 2022 ve všední dny mezi 8 a 20 hodinou.