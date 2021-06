Hned dvě tříčlenná družstva této školy ve složení Adam Krbeček, Martin Kundrát, Albert Pechoč a Adam Bednář, Zdeněk Šťastný, Ondřej Kavan pod vedením pana profesora Jana Ptáčníka prokázala v korespondenčním kole soutěže výborné znalosti a umístila se na 1. a 2. příčce. Vzhledem k tomu, že do finále může ale postoupit z každé školy pouze jedno družstvo, zúčastní se jen to s největším počtem bodů.

Soutěž je součástí vzdělávacího programu navazujícího na projekt osvětových besed „Energie – budoucnost lidstva“, který běží nepřetržitě již 21 let. V důsledku koronavirové pandemie probíhaly přednášky většinu tohoto školního roku v online podobě. Prostřednictvím videokonferencí tak měli žáci a studenti základních a středních škol z celé ČR možnost diskutovat o energetické budoucnosti. S lektory z českých vysokých škol, výzkumných pracovišť i energetického byznysu hledali odpovědi nejen na to, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů energie, ale i na složitější otázky. Například jaké zdroje umožní uspokojovat rostoucí energetický hlad lidstva, aniž by to vedlo ke zničení planety, nebo zda je udržitelné, aby 20 procent lidí žijících na Zemi spotřebovávalo 80 procent energie, kterou lidstvo dokáže vyrobit. A v souvislosti s pandemií diskutovali také o tom, jak důležité je v krizové situaci udržet ve spolehlivém provozu energetickou soustavu státu. Od druhé půlky května již program pokračuje opět prezenčně.

Školy, které mají zájem zapojit se do projektu v příštím školním roce, si mohou bezplatnou besedu objednat na adrese info@hejlservis.cz, nebo na telefonním čísle 606 472 428.

Martina Drábková