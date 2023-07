Irsko, Malta, Lotyšsko, Slovinsko a Španělsko. Do všech koutů Evropy se v průběhu právě končícího školního roku vydali s programem Erasmus+ žáci a učitelé českobudějovické stavárny.

Získáním grantu EU v programu Erasmus+ se škola především snaží o to, aby zahraniční zkušenosti získávalo co nejvíce jejích žáků. A to nejen praxí ve firmách, ale i samotným faktem pobytu v zahraničí si žáci zlepšují angličtinu a její použití v reálném životě, a také tím, že se musejí o sebe sami postarat – o jídlo, o dopravu z místa bydliště do místa pracoviště, o svůj volný čas i řešení různých lapálií, jako návštěvu lékaře či jednání s policií.

V červnu a červenci loňského roku vyjelo na 2 týdny na praxi 12 žáků do lotyšské Rigy, letos v květnu 15 žáků do irského Sligo a tříměsíční stáží prošly 2 absolventky školy ve slovinském Mariboru. Pracovní zkušenosti byly různé. Od mytí oken, zametání v novostavbách a sekání trávy přes zdění, kopání výkopů, štukování a betonování až po navrhování kuchyní v designovém studiu. Na tříměsíční stáži ve slovinském Mariboru se pak naše čerstvé absolventky zdokonalovaly v používání programů ArchiCAD 25 a AutoCAD 2022.

Tři učitelé odborných a přírodovědných předmětů se pak díky grantu mohli vzdělávat v angličtině na prázdninovém dvoutýdenním jazykovém kurzu na Maltě a tři vyučující odborných předmětů, angličtiny a IT v listopadu stínovali práci svých kolegů ve španělské Cordóbě.

Přínosem těchto cest je nejen samotná praxe ve firmách, případně individuální vzdělávání v kurzech, ale i jejich dopad na výuku ve škole. Do obsahu předmětu anglický jazyk postupně zařazujeme témata, která se předtím nevyučovala, a to jak v odborné angličtině stavební, tak zejména v oboru geodézie. Postupujeme takto od prvního našeho výjezdu v r. 2019 a v současné době jsme jediná stavební průmyslovka v ČR, která má všech 20 témat ústní maturitní zkoušky z angličtiny odborných.

Díky získání akreditace má škola zajištěné finance na další projekty Erasmus+ i v příštím školním roce. Právě teď je v lotyšské Rize na praxi další skupina žáků letošního 3. ročníku a tři absolventi školy právě zahájili svou tříměsíční stáž ve firmách ve slovinském Mariboru. V červenci vyjedou na jazykový kurz na Maltě dva vyučující odborných předmětů a v září se vydá další skupina žáků na praxi do již tradičního a oblíbeného Mariboru.

