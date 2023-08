V půli července proběhla v Turecku největší evropská přehlídka studentských firem GEN-E 2023 organizátora JA Europe. Cenu publika a pozornost zahraničních investorů získal projekt Cartoon Yooself. Startup, který rozjela studentka Jihočeské univerzity Tereza Jandová, zvítězil nad 104 vysokoškolskými týmy z 26 zemí.

Podnikání je založeno především na uměleckém talentu 22leté Terezy Jandové, která na objednávku vyrábí plakáty s ručně kreslenými portréty ve stylu populárních animovaných postav. | Foto: Zdroj: Cartoon Yooself

Firma Cartoon Yooself na evropském festivalu mladých byznysmenů zaujala kreativním nápadem a precizním zpracováním. Podnikání zakládá především na uměleckém talentu 22leté Terezy – na objednávku vyrábí plakáty s ručně kreslenými portréty ve stylu populárních animovaných postav. „Zákazníci Cartoon Yooself jsou především mladí, zapálení fanoušci animovaných seriálů a digitálního umění, kteří aktivně využívají sociální sítě a hledají způsoby, jak se propojit se svými oblíbenými seriály. Za rok podnikání a budování komunity fanoušků na různých platformách má firma zhotovených kolem 20 zakázek na základě dodané fotografie a dalších individuálních požadavků. Může se to zdát jako malé číslo, ale já v něm vidím slibnou budoucí poptávku po personalizovaném digitálním umění. Zvlášť povzbudivý je velký ohlas z Velké Británie a Spojených států, kde je kultura personalizovaného umění víc zakořeněna,“ popsala Tereza Jandová, zakladatelka Cartoon Yooself.

Vítězství na veletrhu GEN-E v kategorii Public Choice Award její slova potvrzuje. Firma české studentky zabodovala u návštěvníků virtuálního tržiště Expo v kategorii pro vysoké školy – JA StartUp. V ní se představilo 105 úspěšných studentských týmů a národních vítězů z 26 evropských zemí včetně Spojeného království a Turecka. Tržiště bylo spuštěno už koncem května a během pár týdnů, do začátku GEN-E v červenci, v něm pro své favority hlasovalo přes 15 tisíc unikátních on-line návštěvníků. „Vítězství vnímám jako výjimečné uznání mého dosavadního úsilí v Cartoon Yooself a především jako skvělé zviditelnění, které mi přineslo mnoho nových příležitostí. Jednou z nejvýznamnějších je, že mě oslovil americký producent s nabídkou spolupráce na různých projektech. To je ohromný krok vpřed a motivace se stále zlepšovat. Jsem šťastná, že moje práce rezonuje publikem a že lidé můj přístup k umění oceňují,“ uvedla studentka Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Klíčová pro její osobní i podnikatelský rozvoj byla účast v programu JA StartUp, do kterého vstoupila na začátku semestru v rámci povinného předmětu ve škole. „Byla to trochu nucená cesta, ale ukázala se být zásadní k objevení mého podnikatelského potenciálu a vášně pro umění. Program JA StartUp mě naučil, jak efektivně řídit podnik, důležitost pečlivého plánování a adaptace na měnící se tržní podmínky. Zároveň mi poskytl přístup k mentorům a zdrojům, které mi pomohly překonávat výzvy a růst,“ poukázala mladá podnikatelka na program, jehož vrcholem je právě evropská přehlídka studentských firem GEN-E.

Osobně se 34. ročníku soutěže v Istanbulu od 11. do 14. července zúčastnilo přes 800 mladých inovátorů ve věku od 15 let, jejich učitelů, zástupců firem i politických elit ze 39 evropských zemí. Další tisíce studentů včetně Terezy pak měly možnost po splnění podmínek prezentovat své projekty na virtuálním tržišti Expo. „Letos poprvé mělo Česko na evropské přehlídce GEN-E zástupce z vysokých škol, jelikož pilotní program JA StartUp jsme na českých školách zahájili teprve na podzim 2022. A byla to skvělá premiéra! Nyní máme do programu zapojených 12 univerzit a vstupujeme do druhého ročníku. Koncept programových soutěží, které jsou postaveny širokospektrálně, rozvíjí posun ve všech potřebných vlastnostech nezbytných k úspěšnému podnikání. Věřím, že jsme firmě Cartoon Yooself dodali impulz zdravého sebevědomí, které může vést k prosazení se doma i v zahraničí,“ řekl Martin Smrž, ředitel vzdělávací organizace JA Czech.

Po evropské přehlídce GEN-E má Tereza Jandová s firmou Cartoon Yooself velké plány. „Krátkodobý cíl je soustředit se na rozšíření zákaznické základny. Plánuji zvýšit nabídku kreslených stylů a přidat další služby, jako portréty na potisknutá trička nebo hrnky. Ráda bych do svých služeb začlenila také animaci. V dlouhodobém horizontu doufám, že Cartoon Yooself je jen začátek. Mám vizi rozvíjet služby a nabízet nové a inovativní produkty, které nadále staví na uměleckém základu. Navíc, spolupráce s americkým producentem mi otevírá dveře k dalším možnostem. Ačkoli je přede mnou stále hodně práce, věřím, že zkušenosti a dovednosti, které získávám díky Cartoon Yooself, mě posouvají vpřed k realizaci mých uměleckých ambicí,“ prozradila mladá podnikatelka.

Mezinárodní úspěch českých reprezentantů na přehlídce mladých podnikavců GEN-E navíc podtrhla JA Studentská firma Cap-it z Obchodní akademie v Hradci Králové, která na pódiu v Turecku převzala ocenění za vítězství v soutěži Social Innovation Relay 2023 v kategorii středních škol. Předčili tak 34 týmů z devíti zemí.

Eliška Crkovská